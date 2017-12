Dax bleibt immer weiter hinter Dow zurück

Die deutschen Aktien sind mit Kursverlusten in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Die Kursverluste der Aktien gingen mit einem steigenden Euro einher.

Der Dax verlor im frühen Handel 0,61 Prozent auf 12.944,22 Punkte. Der Leitindex wird von den US-Börsen zunehmend abgehängt: So hat das deutsche Börsenbarometer auf Wochensicht leicht nachgegeben - während es der Dow Jones Index in dieser Woche auf ein stolzes Plus von 3 Prozent gebracht hat.

Zum einen macht der starke Euro über 1,19 US-Dollar dem Dax zu schaffen. Eine feste Gemeinschaftswährung erschwert Exporte aus der Eurozone. Zum anderen drückt laut Analysten die politische Unsicherheit über eine neue Regierung in Deutschland auf die Stimmung.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent auf 3548,52 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDax um 0,71 Prozent auf 26.835,06 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,73 Prozent auf 2497,45 Punktet.

Unter Druck stand vor allem der Automobilsektor, sowohl die Kurse der Hersteller wie BMW, Daimler und Volkswagen als auch die der Zulieferer wie Infineon und Continental. Die Verluste reichten von 1 bis 2 Prozent. Der Sektor war zuletzt gut gelaufen, ein steigender Euro könnte jedoch die Branche belasten.

Nach einer Hochstufung von „Halten” auf „Kaufen” durch die Deutsche Bank setzten sich die Aktien der Lufthansa an die Spitze des Dax mit einem Plus von 1,4 Prozent. Der Markt unterschätze die Qualität des Deals der Lufthansa mit Air Berlin, lautete die Begründung.

Bayer-Aktien folgten auf Rang zwei im Dax mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent. Die US-Sicherheitsbehörde CFIUS zur Überprüfung ausländischer Investitionen in den USA hatte grünes Licht zur Übernahme von Monsanto durch die Leverkusener gegeben.

