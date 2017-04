Dax entfernt sich etwas vom Rekordhoch

Nach dem Kurssprung des Dax Richtung Rekordhoch sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger geworden.

Da mittlerweile viel Positives in die Kurse eingepreist sei, sei der Enthusiasmus gedämpft, erklärte Markus Huber, Händler für City of London Markets. Der deutsche Leitindex fiel bis zum Nachmittag um 0,10 Prozent auf 12 244,62 Punkte. Am Vortag hatte er sich im Verlauf noch bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12 390 Zählern genähert.

Der Index mittelgroßer Werte MDax kam mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 23 905,46 Zähler kaum vom Fleck und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,50 Prozent auf 2045,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab hingegen moderat nach.

Grundsätzlich habe sich am Umfeld für Aktien nichts geändert, sagte Händler Huber. Investoren würden nach dem guten Lauf lediglich das Risiko etwas reduzieren, auch da im April und Mai oftmals eine eher schwächere Entwicklungsphase bevorstehe. Bei fortgesetzt guten Signalen aus der europäischen Wirtschaft dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch am Aktienmarkt weiter nach oben gehen würde. Einige Börsianer verwiesen auch auf eine gewisse Zurückhaltung vor dem ersten Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

