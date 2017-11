Dax erholt sich etwas vom Kursrutsch des Vortages

Neuer Chef Stada will Ladival zurückkaufen

Bad Vilbel/Frankfurt. Ein neuer Eigentümer, drei Wechsel auf dem Posten des Vorstandschefs, zwei Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats und jede Menge Querelen. Nach dem Chaos der vergangenen anderthalb Jahre will die neue Stada-Führung Ruhe in den Konzern bringen und ihn auf Profit trimmen. mehr