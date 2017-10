Dax erholt sich nach Rückschlag am Vortag

Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenschluss von seinen teils deutlichen Vortagesverlusten erholt. Mit Rückenwind aus den USA stieg der Leitindex Dax bis zum frühen Nachmittag um 0,17 Prozent auf 13 012,15 Punkte.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, legte um 0,24 Prozent auf 26 083,21 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,42 Prozent auf 2505,46 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ebenfalls moderat im Plus.

Derweil ging die Berichtssaison in Deutschland in eine neue Runde. So war Daimler im dritten Quartal von Sonderkosten für Rückrufe und Nachbesserungen bei Dieselautos gebremst worden. Die Aktien büßten anfängliche Gewinne ein und verloren zuletzt 0,59 Prozent.

Die Belieferung von Restaurants und anderen Großabnehmern trieb den Lebensmittel-Handelskonzern Metro zum Ende seines Geschäftsjahres an. Negative Wechselkurseffekte sowie weiter sinkende Umsätze bei der Supermarktkette Real jedoch hinterließen Bremsspuren. Für die Anteilsscheine ging es am MDax-Ende um fast 2 Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,15 Prozent auf 141,29 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,37 Prozent auf 161,52 Punkte ein. Der Euro kostete zuletzt 1,1817 US-Dollar. Der Dollar war damit 0,8462 Euro wert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1834 (Mittwoch: 1,1749) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8450 (0,8511) Euro gekostet.

(dpa)