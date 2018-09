Dax erobert 12 000-Punkte-Marke zurück

Der Dax hat am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Unterstützung kommt aus den USA, denn jenseits des Atlantiks wird der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Handelsauftakt mit Gewinnen erwartet.

Das deutsche Börsenbarometer schüttelte seine leichten morgendlichen Verluste ab und legte bis zum Nachmittag um 0,42 Prozent auf 12 009,46 Punkte zu.

Pünktlich mit Beginn des Monats September, der allgemein den Ruf eines schwachen Börsenmonats hat, hatte der Dax um etwas mehr als 400 Punkte oder 3,3 Prozent nachgegeben. Währungsturbulenzen in Schwellenländern, Unsicherheiten um den Brexit und Italiens Schulden sowie vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China stimmen die Anleger seit geraumer Zeit vorsichtiger. Zuletzt am Wochenende hatte Präsident Donald Trump Peking weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar angedroht.

Der MDax gewann am Montagnachmittag 0,61 Prozent auf 26339,72 Punkte und auch dem Technologie-Index gelang die Wende zurück ins Plus: Der TecDax legte zuletzt 0,30 Prozent auf 2920,78 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg zugleich um 0,7 Prozent.

Im Dax nahmen derweil die Aktien der Commerzbank den Spitzenplatz ein mit plus 2,4 Prozent. Aussagen des früheren Deutsche-Bank-Chefs Josef Ackermann in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg wirkten einem Händler zufolge stützend. Ackermann hatte alte Übernahmespekulationen neu befeuert, indem er sagte, dass europäische Großbanken mittels Fusionen auf Trumps „America First”-Politik reagieren müssten.

Die Versorger-Papiere RWE und Eon rückten um jeweils 1,6 Prozent vor und im MDax gewannen Uniper 2,3 Prozent. Händlern zufolge profitierten sie vom fortgesetzten Strompreisanstieg.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Freitag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 140,94 Punkte. Der Bund-Future (Dezember-Kontrakt) sank um 0,13 Prozent auf 159,74 Punkte. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,1570 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1615 Dollar festgesetzt.

(dpa)