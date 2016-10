Dax fällt vor US-Arbeitsmarktzahlen leicht

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Deckung. Der Dax fiel am Vormittag um 0,63 Prozent auf 10 501,73 Punkte.

Tags zuvor war der deutsche Leitindex an seinem bisherigen Wochenhoch bei 10 646 Punkten gescheitert und hatte letztlich leicht nachgegeben. Für die Woche steht nun ein kleines Minus zu Buche.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Freitag 0,71 Prozent auf 21 406,27 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,15 Prozent auf 1805,78 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach unten.

Nach dem guten Start in den Oktober schienen dem Dax die Kräfte schon wieder zu verlassen, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. So hätten selbst gute Nachrichten aus der deutschen Industrie keinen neuen Rückenwind verliehen. Die Investoren wollten offenbar die „Strategie” der jüngsten Zeit - Abwarten auf neue Informationen - fortsetzen.

Insofern rückt zum Wochenschluss der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Die Jobdaten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Starke Daten könnten bei den Anlegern laut Marktbeobachtern durchaus die Sorge wecken, dass die Fed mit einer baldigen Leitzinserhöhung den Geldhahn etwas weiter zudrehen könnte.

Auf der Unternehmensseite stand der Börsengang der RWE-Ökostromtochter Innogy im Fokus. Die Papiere stiegen auf zuletzt 36,46 Euro. Die Aktien waren zum Maximalpreis von 36 Euro am Markt platziert worden.

Die Aktien des Konkurrenten Eon profitierten mit einem Plus von fast 4 Prozent von einem Pressebericht über einen möglichen Einstieg des schwedischen Investors Cevian. Nach einem Tag Pause setzten zudem die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholung fort. Der Finanzkonzern erwägt zur Stärkung der Kapitalbasis laut einem Pressebericht seine Vermögensverwaltung an die Börse zu bringen. Die Papiere gewannen 1,41 Prozent.

(dpa)