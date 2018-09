Dax geht gestärkt ins Wochenende

Der Dax hat die Gewinne der beiden Vortage ausgebaut. Zum Handelsschluss stand der deutsche Leitindex 0,57 Prozent höher bei 12.124,33 Punkten. Nach dem sehr schwachen Start in den Börsenmonat September verzeichnete das Börsenbarometer in dieser Woche einen Zuwachs von 1,4 Prozent.

Auftrieb gab zum Wochenschluss die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China, wenngleich US-Präsident Donald Trump bereits die Erwartungen dämpfte und es an den New Yorker Börsen am Freitag bislang nur moderate Kursaufschläge gab. Zudem wirkte positiv nach, dass die türkische Notenbank die Zinsen massiv erhöht hatte, um den Lira-Verfall in den Griff zu bekommen.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, gewann am Freitag 0,29 Prozent auf 26.337,08 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,20 Prozent auf 2910,83 Punkte hoch.

(dpa)