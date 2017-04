Dax gibt kurz vor Ostern etwas nach

Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche hat der Dax nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel um 0,40 Prozent auf 12 106,13 Punkte.

Viele Anleger sind bereits in den Osterferien, die Börse in Frankfurt öffnet erst wieder am Dienstag. Dementsprechend seien die Umsätze extrem dünn, sagte ein Händler.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor 0,18 Prozent auf 24 239,37 Zähler. Der Technologie-Index TecDax stand zuletzt 0,04 Prozent tiefer bei 2020,02 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil um 0,67 Prozent nach unten.

Zurückhaltung dominiere das Geschehen in den europäischen Börsensälen, schrieben die Analysten der Postbank. Der Konflikt über eine atomare Bewaffnung Nordkoreas etwa rückt zunehmend in den Fokus. So hatte US-Präsident Donald Trump erneut betont, das Problem Nordkorea notfalls im Alleingang lösen zu wollen.

Am Dax-Ende büßten Aktien der Lufthansa fast 3 Prozent ein. Händlern zufolge hatte sich der Finanzinvestor Infinite Miles von einer Beteiligung in Höhe von 2,4 Prozent an der Fluggesellschaft getrennt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0 Prozent auf minus 0,04 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 142,98 Punkte. Der richtungweisende Bund Future gewann 0,09 Prozent auf 163,57 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0630 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0605 (Dienstag: 1,0616) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9430 (0,9420) Euro.

(dpa)