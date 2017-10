Dax hält sich über 13 000 Punkten

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zuversichtlich in die neue Woche gestartet. Der Dax hatte am Vormittag die Marke von 13 000 Punkten zurückerobert.

Zuletzt stand bei dem deutschen Leitindex ein Plus von 0,18 Prozent auf 13 015,32 Punkte zu Buche. Die Marktteilnehmer kauften weiterhin zu, schrieben die Experten vom Börsenmagazin Index-Radar. Es häuften sich die Stärkezeichen für den Index, was den aktuellen Trend bestätige.

Am Freitag hatte der Dax bei 13 036 Punkten ein Rekordhoch erreicht, war anschließend aber wieder knapp unter die runde Schwelle gefallen. Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, ging es am Montag um 0,07 Prozent auf 26 100,52 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,17 Prozent auf 2530,65 Zähler zu und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2001. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 kam kaum vom Fleck.

(dpa)