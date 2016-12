Dax hält sich vor Weihnachten auf hohem Niveau

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am letzten Handelstag vor Weihnachten in weiterhin guter Stimmung gezeigt.

Freude herrschte vor allem bei den Aktionären der Deutschen Bank, die im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte in den USA mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Der Dax stieg bei trägem Handel bis zum Freitagmittag um 0,08 Prozent auf 11 464,98 Punkte. Er bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Seit dem Zwischentief Anfang Dezember ging es um rund 10 Prozent nach oben.

Der MDax erklomm abermals eine Bestmarke und notierte zuletzt 0,27 Prozent im Plus bei 22 107,07 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,41 Prozent auf 1785,96 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls moderat nach oben.

Gute Nachrichten kamen von der Konjunkturseite: Die deutschen Verbraucher bleiben trotz zahlreicher Risiken und überraschender Ereignisse zuversichtlich, wie das GfK-Konsumklima zeigte.

