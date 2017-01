Dax klettert auf neues Jahreshoch

Nach dem freundlichen Vortag steht die Börsenampel am deutschen Aktienmarkt nun klar auf Grün: Neue Rekorde an der Wall Street und positive Vorgaben aus Asien brachten den Dax in die Spur und sorgten am frühen Morgen für ein neues Jahreshoch bei 11 755 Punkten.

Der unerwartet schwächere Ifo-Geschäftsklimaindex konnte dem Börsenbarometer hingegen zunächst kaum etwas anhaben.

Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit plus 1,26 Prozent bei 11741,48 Punkten. Börsianer hoffen nun auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben, nachdem der Leitindex zuletzt um die Marke bei 11 600 Punkten gependelt war.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 22 875,30 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,53 Prozent auf 1841,00 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,06 Prozent auf 3316,22 Punkte vor.

An der US-Börse hatten der breiter gefasste S&P 500 und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 am Vortag im Handelsverlauf neue Bestmarken erreicht. Gleichzeitig scheint sich unter Anlegern ein wenig die Unsicherheit über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten zu lichten - was in den vergangenen Tagen der größte Stolperstein für die Börsen weltweit gewesen war.

Da die Berichtssaison hierzulande kurz pausiert,stand in Deutschland am Mittwochvormittag vor allem der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Dieser war für Januar überraschend gefallen. Beobachter hatten hingegen mit einem Bestwert seit Juli 2011 gerechnet.

Auf Unternehmensseite sicherten sich die Banken im frühen Handel mit jeweils mehr als 2 Prozent Kursplus die Spitzenplätze im Dax. Für die Zuwächse machten Börsianer Medienberichte verantwortlich, wonach die Deutsche Bank einen Teilbörsengang ihrer Fondstochter Deutsche Asset Management plant. Marktbeobachter reagierten zustimmend.

Allianz-Papiere profitierten mit zuletzt plus 1,30 Prozent Aufschlag von der möglichen Megafusion in Italien zwischen der Bank Intesa Sanpaolo und dem Versicherer Generali. Marktteilnehmer sehen darin auch eine Chance für den Münchner Versicherer, der nun im Falle der Fusion dort zugreifen könnte, wo die Aufseher aus Wettbewerbsgründen einen Verkauf verlangten. In den vergangenen Tagen hatten Allianz-Aktien noch unter anderslautenden Spekulationen über einen Einstieg bei Generali zusammen mit Intesa gelitten.

Thyssenkrupp-Papiere konnten unterdessen nach Bekanntwerden eines Auftrags für eine Zementanlage in Algerien mit einem Kursgewinn von mehr als 2 Prozent punkten.

(dpa)