Dax knapp unter 13 000 Punkten

Der Dax ist heute knapp unter die Marke von 13 000 Punkten gefallen. Der Leitindex verlor im frühen Handel 0,13 Prozent und stand bei 12 986,33 Punkten.

Einen neuen Rekord gab es dank positiver Nachrichten von Airbus und Hochtief sowie einer Hochstufung von Symrise beim MDax. Der Index, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, legte zuletzt um 0,32 Prozent auf 26 226,45 Punkte zu.

„Während sich die Rally an der Wall Street fortsetzt, will der Dax nicht so richtig in Bewegung kommen”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. Das liege nicht nur daran, dass die Investoren kurz vor der Quartalssaison in der nächsten Woche lieber noch die Füße stillhalten. Hinzu komme auch die weiterhin angespannte Situation in Spanien, bei der es erneut zu einer Eskalation kommen könnte, sollte die Regierung in Madrid den Katalanen ihre Autonomierechte entziehen. Wegen des Konflikts hat das Wirtschaftsministerium nun sogar seine Wachstumserwartungen für das kommende Jahr gesenkt.

Der Technologiewerte-Index TecDax geriet hingegen angesichts eines Kursrutsches bei den Aktien von Sartorius unter Druck und gab um 0,49 Prozent auf 2527,44 Punkte nach. Der Pharma- und Laborausrüster rechnet nicht mehr mit der Erreichung seiner ursprünglichen Jahresziele. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab rund 0,2 Prozent ab.

An der Wall Street stiegen die Kurse. Der Dow-Jones-Index beendete seine Party mit einem Plus von 0,37 Prozent, der S&P 500 gewann 0,18 Prozent dazu. Der japanische Nikkei 225 stieg ebenfalls trotz neuer Drohungen aus Nordkorea um 0,38 Prozent.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten am Morgen die Papiere von Airbus in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der Flugzeughersteller hatte zuvor die mehrheitliche Beteiligung an der Mittelstrecken-Flugzeugfamilie des kanadischen Wettbewerbers Bombardier bekanntgegeben. Laut einem Händler passt die entsprechende Serie großartig zu Airbus. Nach der Einschätzung griffen die Anleger bei dem Papier gern zu und verhalfen ihm zu einem Plus von 2,92 Prozent auf 79,20 Euro.

