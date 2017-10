Dax kommt kaum vom Fleck

Dem Dax hat es am Mittwoch an Aufwärtsimpulsen gefehlt. Weder die moderateren Töne in der Katalonien-Krise noch die Rekordjagd der US-Börsen am Vortag konnten dem Leitindex nachhaltig Auftrieb geben.

Zur Mittagszeit trat der Dax mit plus 0,04 Prozent auf 12.954,20 Punkten auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,27 Prozent auf 25.888,92 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,20 Prozent auf 2502,85 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,06 Prozent vor.

In Spanien hatte der katalanische Präsident Carles Puigdemont am Vorabend zwar die Unabhängigkeit seiner Region von Spanien erklärt, sie aber gleich wieder ausgesetzt. Es soll wohl Zeit gewonnen werden, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Im Tagesverlauf wollte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy in einer Rede reagieren.

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien von BASF Schlusslicht mit minus 1,26 Prozent. Der Chemiekonzern hat über einen Monat hinweg ein belastetes Kunststoffgrundprodukt für Möbel und Matratzen ausgeliefert. Inzwischen wurde die Auslieferung gestoppt und die Kunden informiert.

Die Aktien der Lufthansa legten um weitere 0,75 Prozent zu, nachdem sie bereits am Vortag mit einem Plus von 2,50 Prozent von der Einigung mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) profitiert hatten. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen und 14 Streikrunden wurde ein Schlussstrich gezogen und neue Tarifverträge sollen kommen.

Gea als Spitzenwert im MDax gewannen 6,77 Prozent. Sie profitierten davon, dass der US-Investor Paul Singer, der Chef des Hedgefonds Elliott, nun einen Anteil am Spezialmaschinenbauer von etwas mehr als 3 Prozent besitzt.

(dpa)