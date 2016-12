Dax legt nach Weihnachten leicht zu

Investoren in deutscher Wirtschaft Neuer Rekord chinesischer Firmenkäufe in Deutschland

München. China will bis 2050 die technologische Führung übernehmen - so das Ziel der Pekinger Machthaber. Ein Mittel: die Übernahme deutscher Firmen. In diesem Jahr haben chinesische Unternehmen auf Einkaufstour so viel Geld ausgegeben wie noch nie. mehr