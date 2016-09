Dax legt wieder etwas zu

Nach einem schwächeren Wochenauftakt ist es am deutschen Aktienmarkt wieder etwas aufwärts gegangen. Im Fokus standen vor allem einige Firmenübernahmen wie der Poker von Bayer um Monsanto oder der Riesenzukauf, mit dem Fresenius den europäischen Krankenhausmarkt aufrollt.

Ansonsten habe es an frischen Impulsen gemangelt, hieß es aus dem Handel. Dies könnte sich ändern, wenn die New Yorker Wall Street am Nachmittag nach dem langen Feiertagswochenende eröffnet.

Der Dax kletterte bis zum Mittag um 0,37 Prozent auf 10 711,77 Punkte, nachdem er am Montag 0,11 Prozent tiefer geschlossen hatte. Der deutsche Leitindex bleibt damit in Sichtweite seines Jahreshochs bei 10 802 Punkten, das er Mitte August erreicht hatte.

Der MDax, der die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert, stieg am Dienstag um 0,18 Prozent auf 21 811,80 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,54 Prozent auf 1764,07 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,27 Prozent.

