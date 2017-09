Dax nähert sich Marke von 12 600 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag seinem jüngsten Aufwärtstrend treu geblieben. In den ersten Handelsminuten arbeitete sich der Dax weiter an die Marke von 12.600 Punkten heran und stand zuletzt um 0,61 Prozent höher bei 12.594,75 Punkten.

Seit Anfang September hat der deutsche Leitindex inzwischen mehr als 500 Punkte zulegen können.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, kletterte zuletzt um 0,46 Prozent auf 25.381,05 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,64 Prozent auf 2383,21 Punkte aufwärts. Auch in Europa stand die Börsenampel auf Grün: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,31 Prozent auf 3526,55 Zähler zu.

Die neue Börsenwoche steht neben der Bundestagswahl am kommenden Wochenende zunächst ganz im Zeichen der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

(dpa)