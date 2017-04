Dax nähert sich weiter möglichem Rekord

Der Dax hat heute zugelegt, aber noch keinen Rekord aufgestellt. „Zwar lockt das Allzeithoch bei knapp 12.400 Dax-Punkten, andererseits laden die entsprechend ambitionierten Kurshöhen auch zu Gewinnmitnahmen ein”, kommentierte Börsenexperte Gregor Kuhn vom Broker IG.

Der Dax ging am Abend mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 12.282,34 Punkten aus dem Handel. Am Vortag hatte er sich im Verlauf noch bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12.390 Zählern genähert, dann aber wieder etwas verloren.

Der Index mittelgroßer Werte MDax stieg am Dienstag um 0,31 Prozent auf 23.969,84 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,53 Prozent auf 2045,88 Punkte vor.

(dpa)