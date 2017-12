Dax resigniert vor 13.200 Punkten

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger vergeblich auf einen ersehnten Jahresendspurt gewartet. Nach einem frühen Angriffsversuch auf die schwierige Hürde von 13.200 Punkten verließ den Dax der Schwung.

Gebremst vom steigenden Euro, der Exporte erschwert, gab der deutsche Leitindex am Ende um 0,23 Prozent auf 13.123,65 Punkte nach. Auch ein mutmaßlicher Terroranschlag mit Verletzten in New York drückte etwas auf die Stimmung.

Der Dax konnte damit nicht an seine solide Tendenz aus der Vorwoche anknüpfen, als er mehr als 2 Prozent zugelegt hatte. Für mehr Luft nach oben müsse er Marktteilnehmern endlich die Schwelle bei 13.200 Punkten knacken, an der er in den vergangenen Wochen immer wieder gescheitert war. Zurückhaltend agierten Anleger auch wegen zahlreicher Zinsentscheide, die im Wochenverlauf in den USA und Europa erwartet werden.

Ähnlich groß wie beim Dax waren auch die Verluste in der zweiten Börsenreihe. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 0,24 Prozent tiefer bei 26.114,40 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,25 Prozent auf 2508,56 Punkte.

(dpa)