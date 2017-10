Dax schafft es wieder über 13 000 Punkte

Der Dax ist wieder über die Marke von 13 000 Punkten geklettert. Im frühen Handel stand ein Plus von 0,14 Prozent auf 13 009,93 Punkte zu Buche.

Die Marktteilnehmer kauften weiterhin zu, schrieben die Experten vom Börsenmagazin Index-Radar. Es häuften sich die Stärkezeichen für den Index, was den aktuellen Trend bestätige.

Am Freitag hatte der Dax bei 13 036 Punkten ein Rekordhoch erreicht, war anschließend aber wieder knapp unter die runde Schwelle gefallen. Seit fast zwei Wochen schon versucht der deutsche Leitindex den nachhaltigen Sprung über diese Hürde.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, ging es am Montag um 0,05 Prozent auf 26 093,91 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,31 Prozent auf 2534,27 Zähler zu und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2001. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam kaum vom Fleck.

Derweil löste die Antwort der katalanischen Regionalregierung auf ein Ultimatum der spanischen Zentralregierung in Madrid vorerst keine nennenswerte Kursreaktionen aus.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte ausweichend auf die mit einem Ultimatum verbundene Frage der spanischen Zentralregierung geantwortet, ob er die Unabhängigkeit seiner Region erklärt hat oder nicht. In einem Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ruft Puigdemont Madrid erneut zum Dialog auf, wie die Zentralregierung bestätigte. Die Wahlen vom Wochenende in Niedersachsen und Österreich waren kaum Thema.

Unter den Einzelwerten hierzulande setzten die Aktien von SLM Solutions ihre Erholung fort. Der 3D-Druck-Spezialist hatte einen weiteren Großauftrag aus Asien erhalten, woraufhin die Anteilsscheine an der TecDax-Spitze um mehr als 4 Prozent in die Höhe schnellten. „Die Order aus China entspricht in etwa dem Auftragseingang des gesamten ersten Halbjahres”, merkte ein Händler an. Das stütze den Aktienkurs.

Ansonsten bewegten Analystenkommentare die Kurse. So zogen die Papiere von Salzgitter um 2,70 Prozent an und erreichten zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 2013.

Ebenfalls gefragt waren die Anteilsscheine von Hochtief mit einem Plus von knapp 3 Prozent, nachdem Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe eine frische Kaufempfehlung für die Aktien ausgesprochen hatte. Falls die spanische Mutter ACS über ihre Tochter Hochtief den Autobahnbetreiber Abertis übernehmen sollte, könnte der deutsche Baukonzern dadurch seinen Gewinn und die Barmittelzuflüsse erhöhen.

(dpa)