Dax schließt leicht im Minus - Impulse aus USA fehlen

Dem Dax ist nach seinem Erholungsversuch vom Vortag wieder die Luft ausgegangen. Allerdings verlief der Handel ruhig, auch da wegen eines Feiertags in den USA Impulse von den US-Börsen fehlten. Der deutsche Leitindex schloss 0,31 Prozent tiefer bei 12 437,13 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank m 0,28 Prozent auf 24 633,84 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax hielt sich dank eines Kursprungs bei den Aktien von Wirecard besser. Er trat letztendlich nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,35 Prozent auf 3479,47 Punkte ein. In Paris gab der französische CAC-40-Index ebenfalls nach und auch der britische FTSE 100 sank.

Hierzulande zog der Arzneimittelhersteller Stada angesichts wieder hochgekochter Übernahmehoffnungen einmal mehr die Aufmerksamkeit auf sich. Nur wenige Tage nach der gescheiterten ersten Offerte bringen sich Bain Capital und Cinven wieder in Stellung. Zudem kam es bei Stada zu einer Personalrochade: Sowohl der Vorstandsvorsitzende als auch der Finanzchef legten ihre Ämter nieder. Für die Stada-Aktien ging es um mehr als 2 Prozent nach oben.

Im Dax knüpften die Aktien der Deutschen Bank mit einem Plus von 1,86 Prozent an ihre jüngste Erholung an. Schlusslicht waren die zuletzt stark gefragten Anteilsscheine der Lufthansa. Sie fielen um etwas mehr als 1 Prozent.

Spitzenreiter im TecDax waren die Papiere von Wirecard mit einem Plus von 7,09 Prozent auf 61,47 Euro. Bei 62,50 Euro hatten die Anteilscheine zuvor einen Rekord erreicht. Übernahmeinteresse aus der Branche am britischen Wettbewerber Worldpay sowie ein optimistischer Analystenkommentar des Investmenthauses Kepler Cheuvreux trieben die Papiere des Zahlungsabwicklers an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Vortag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,04 Prozent auf 140,75 Punkte zu. Der Bund Future gewann 0,09 Prozent auf 161,88 Punkte. Der Kurs des Euro war unter dem Strich wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1347 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1353 (Montag 1,1369) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8808 (0,8796) Euro gekostet.

(dpa)