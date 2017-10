Dax schwächelt leicht

Vor dem geplanten Auftritt des katalanischen Regierungschefs vor dem Regionalparlament in Barcelona haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die 13 000-Punkte-Marke für den Dax blieb daher vorerst weiter unerreicht.

Gegen Nachmittag sank der Leitindex um 0,16 Prozent auf 12 955,98 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax erreichte hingegen mit plus 0,28 Prozent auf 2509,22 Punkte einen neuen Höchststand seit Februar 2001.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich zugleich prozentual unverändert bei 25 821,09 Punkten, während es für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 um 0,25 Prozent abwärts ging.

Zum Wochenstart hatte das deutsche Börsenbarometer zwar wieder einen Rekord aufgestellt und sich der 13 000-Punkte-Marke bis auf gut drei Zähler genähert, doch dann war der nötige Schwung ausgeblieben.

„Insgesamt fehlen neue Impulse, die für die notwendige Bewegungsdynamik sorgen”, kommentierte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Möglich sei, dass die in dieser Woche beginnende US-Quartalsberichtssaison zum Ausbruch des Dax über die Hürde verhelfen könnte, doch „das Pendel könnte auch zur anderen Seite ausschlagen, sofern die Zahlen und vor allem der Ausblick der Unternehmen nicht überzeugen”.

Bevor Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont am Abend seine mit Spannung erwartete Rede hält, standen Daten zur deutschen Handelsbilanz im Blick. Im August konnte der deutsche Außenhandel seine Exporte kräftig steigern und übertraf die Erwartungen. Auch die Einfuhren stiegen deutlich.

Unter den Einzelwerten im Dax büßten die Papiere des Dialyse-Dienstleisters FMC 2,38 Prozent ein und waren damit Schlusslicht. Belastend wirkten sich neue Spekulationen über Änderungen im US-Gesundheitswesen durch Präsident Donald Trump aus. Zudem verwiesen Börsianer auf den Kurseinbruch des US-Wettbewerbers DaVita von fast 10 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 141,23 Punkte. Der Bund Future sank um 0,17 Prozent auf 161,18 Punkte. Der Kurs des Euro legte zuletzt auf 1,1791 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1746 (Freitag: 1,1707) Dollar festgelegt.

(dpa)