Dax schwächelt zum Ende einer freundlichen Woche

US-Großbanken verdienen Milliarden trotz Börsenflaute

New York/San Francisco. Obwohl es an den Börsen zuletzt nicht mehr so brummte, klingelten bei den US-Finanzriesen JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo im zweiten Quartal die Kassen. Ein starkes Kreditgeschäft und steigende Zinsen geben den breit aufgestellten Bankhäusern Rückenwind. mehr