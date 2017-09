Dax stagniert - Nordkorea verunsichert

Turkish Airlines will bei Boeing 40 „Dreamliner” kaufen

New York. Die Fluggesellschaft Turkish Airlines will beim Flugzeugbauer Boeing im großen Stil Langstreckenjets kaufen. Der Deal soll 40 Exemplare des jüngsten Typs Boeing 787-9 „Dreamliner” umfassen, wie Boeing in der Nacht zum Freitag in New York mitteilte. mehr