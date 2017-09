Dax startet im Minus - Anleger gehen vor Fed in Deckung

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheid in den USA bleiben viele Anleger am deutschen Aktienmarkt in Deckung.

Auch die vorabendlichen Rekorde an der Wall Street konnten am Dienstagmorgen im Dax zunächst nicht für größere Impulse sorgen. Der deutsche Leitindex startete in die neue Handelssitzung mit leichten Verlusten und stand nach den ersten Minuten um 0,11 Prozent tiefer bei 12 545,86 Punkten.

Verhalten begann der Tag auch im MDax. Der Index, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, trat zuletzt mit plus 0,08 Prozent bei 25 420,14 Zählern nahezu auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax konnte um 0,45 Prozent auf 2396,92 Punkte zulegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab hingegen um 0,13 Prozent nach auf 3522,16 Punkte.

(dpa)