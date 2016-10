Dax startet mit Gewinnen in neue Woche

Der Dax hat zum Handelsstart am Montag moderate Gewinne verbucht. In den ersten Minuten rückte der deutsche Leitindex um 0,27 Prozent auf 10 519,50 Punkte vor.

Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es um 0,42 Prozent auf 21 364,52 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,37 Prozent auf 1800,52 Zähler zu. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab es ebenfalls ein leichtes Plus.

Seit Wochen schon tritt der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Die Richtungssuche dauere an, kommentierte die Helaba. Investoren erhoffen sich in den kommenden Tagen frische Impulse durch die anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Am Montag dürfte der Handel aber noch in ruhigen Bahnen verlaufen. Von Unternehmens- und Konjunkturseite gab es nur wenige Akzente.

(dpa)