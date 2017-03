Dax startet nach Fed-Zinsentscheid durch

Die positiven Nachrichten aus der amerikanischen Geldpolitik und die Erleichterung über den Wahlausgang in den Niederlanden haben dem deutschen Aktienmarkt neuen Schub verliehen.

Nach einem bisher eher verhaltenen Wochenverlauf stieg der Dax kurz nach dem Auftakt auf einen neuen Jahresrekord bei 12 156 Punkten. Zuletzt betrug das Plus noch 1,15 Prozent auf 12 148,17 Zähler. Dies ist gleichzeitig das höchste Niveau seit April 2015, als der deutsche Leitindex mit 12 390 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreichte.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Leitzins das dritte Mal nach der Finanzkrise um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Dieser Schritt war aber erwartet worden. Bereits die Wall Street reagierte sehr positiv - dort kamen besonders die Signale gut an, das Zinserhöhungstempo nicht zu verschärfen. Ebenso nahm der Wahlausgang in den Niederlanden Unsicherheit aus dem Markt, da sich der rechtsliberale Amtsinhaber Mark Rutte gegen den rechtspopulistischen Herausforderer Geert Wilders durchsetzte.

Auch am breiteren Markt setzte sich der neu entfachte Optimismus der Anleger durch: Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax kletterte um 0,69 Prozent auf 23 681,22 Punkte. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,59 Prozent auf 1988,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,98 Prozent auf 3442,61 Punkte vor.

(dpa)