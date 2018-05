Dax steuert mit Kursgewinnen auf 13.000 Punkte zu

Angetrieben vom weiter sinkenden Eurokurs und den festen US-Börsen hat der Dax am Montag klar die 12.900 Punkte zurückerobert. Der deutsche Leitindex schloss 1,00 Prozent höher bei 12.948,14 Punkten.

Er erreichte seinen höchsten Stand seit Anfang Februar und kehrte auf Jahressicht knapp in die Gewinnzone zurück.

Der Dax profitierte davon, dass der Euro infolge schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland unter Druck blieb. Erstmals seit Dezember 2017 kostete die Gemeinschaftswährung sogar zeitweise etwas weniger als 1,19 US-Dollar. Für deutsche Aktien ist dies ein Kurstreiber, weil eine schwache Heimatwährung die Exportchancen deutscher Unternehmen im Allgemeinen verbessern kann.

Der MDax gewann 1,15 Prozent auf 26.684,23 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es sogar um 2,13 Prozent auf 2754,28 Punkte aufwärts. In New York kletterte der Dow Jones Industrial zu Handelsschluss in Europa um 0,7 Prozent.

(dpa)