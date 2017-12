Dax tritt vor Fed-Entscheid auf der Stelle

In Erwartung der nächsten US-Zinserhöhung lassen es die Anleger bei deutschen Aktien vorerst ruhiger angehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag lag der Dax gegen Ende der ersten Handelsstunde knapp mit 0,09 Prozent im Minus bei 13 171,72 Punkten.

Eine Zinserhöhung um weitere 0,25 Prozentpunkte dürfte an den Finanzmärkten weitgehend eingepreist sein, wenn die Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekanntgibt.

„Alles andere als ein Drehen an den Zinsschrauben käme einer großen Verwunderung gleich”, schrieb Marktanalyst Timo Emden vom Broker DailyFX. Er verwies darauf, dass vor allem die Rhetorik von Notenbankchefin Janet Yellen im Fokus stehen werde. „Die Aussicht auf weitere Zinsschritte im kommenden Jahr könnte sich bestätigen”, so Emden.

Auch bei den weiteren wichtigen Indexkollegen ging es etwas nach unten. Der MDax stand knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 26 268,95 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es außerdem um 0,19 Prozent auf 2512,53 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit leichten Verlusten knapp unter der Marke von 3600 Punkten. Der Euro bewegte sich nur wenig von der Stelle.

Weil die Inflation ein wichtiger Indikator für die Geldpolitik der Notenbanken ist, dürften die am Nachmittag veröffentlichten US-Verbraucherpreise in einem besonderen Licht stehen.

Nach Einschätzung von Helaba-Analyst Christian Schmidt könnte im Verlauf auch der große Verfallstag am Freitag erste Schatten vorauswerfen - vor allem deshalb, weil Anleger allmählich damit begännen, ihre Handelsbücher für das laufende Jahr zu schließen. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus.

Unter den Kleinwerten im SDax machten die Aktien von Borussia Dortmund mit einem Satz nach oben um fast 3 Prozent auf sich aufmerksam. Am Markt wurde als Grund darauf verwiesen, dass der Fußballclub am Vorabend beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Peter Stöger wieder ein Erfolgserlebnis feierte. Der Triumph über Mainz war der erste nach einer Durststrecke von zuletzt acht Bundesligaspielen ohne Sieg.

(dpa)