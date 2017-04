Dax trotzt Fed-Sorgen um hohe Aktienbewertung

Verdi: Beschäftigten im Handel droht Altersarmut

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor drohender Altersarmut bei vielen Beschäftigten im Handel. In keiner anderen Branche sei das Armutsrisiko am Ende des Berufslebens so groß, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger in Düsseldorf. mehr