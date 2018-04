Dax tut sich mit 12.600 Punkten weiter schwer

Die Schwelle von 12.600 Punkten bleibt für den Dax eine Herausforderung. Der deutsche Leitindex lag mit 0,18 Prozent knapp im Plus bei 12 603,80 Punkten.

Am Morgen des ruhigen Handelstages hatte es der Dax angeführt von der Deutschen Telekom bis auf 12.621 Punkte geschafft. Wie seit Mitte April bereits mehrfach konnte er sich aber nicht nachhaltig über die Hürde schieben.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten legte um 0,57 Prozent auf 26.007,61 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es 0,04 Prozent auf 2626,98 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls leicht zu.

Papiere der Deutschen Telekom setzten ihre jüngste Rally zwischenzeitlich mit einem Sprung um mehr als 3,2 Prozent auf 15,01 Euro fort. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint - im dritten Anlauf seit 2014. Am Freitag hatte sich dies bereits abgezeichnet und zu Kursgewinnen geführt. Die Kursgewinne in der T-Aktie schmolzen bis zum Mittag aber auf ein halbes Prozent zusammen.

Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union rückt das Ende der Schonfrist an diesem Dienstag (1. Mai) immer näher. Entsprechende Unsicherheit führte bei Thyssenkrupp und Salzgitter zu einem Minus von mehr als einem Prozent. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden.

(dpa)