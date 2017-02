De-facto-Chef von Samsung soll vor Gericht

Diesel-Fahrverbote: Branche hält Umrüstung für kaum möglich

In Stuttgart sollen viele Dieselautos 2018 zeitweise draußen bleiben, damit die Luft besser wird. Das haben die Behörden kürzlich beschlossen. Also schnell sein Auto in die Werkstatt bringen und die vermeintliche Dreckschleuder sauber bekommen? mehr