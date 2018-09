Deutsche Bank: Umzug von Bankern aus London in engen Grenzen

Die Deutsche Bank will die Verlagerung von Jobs aus London im Zuge des Brexits in engen Grenzen halten. „Wir werden in der Deutschen Bank keine große Anzahl an Mitarbeitern von London nach Kontinentaleuropa umziehen”, sagte Vorstandsmitglied Sylvie Matherat im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Matherat betonte, der Frankfurter Dax-Konzern sei auch für den möglichen Fall vorbereitet, dass Großbritannien am 30. März 2019 ohne Abkommen aus der EU austritt. „Abzuwarten, ob in letzter Minute eine Einigung erzielt wird, wäre leichtsinnig.” Sie sei aber zuversichtlich, dass in den Verhandlungen zwischen Brüssel und London letztlich eine Lösung gefunden werde.

(dpa)