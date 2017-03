Deutsche Bank baut Aufsichtsrat um

G20-Finanzminister vor schwieriger Kompromisssuche

Baden-Baden. An Konflikten in der G20-Gruppe der Top-Wirtschaftsmächte mangelt es nicht: Trumps Handels- und Steuerpolitik, Londons „Brexit”-Kurs oder die Entwicklungen in der Türkei und Russland. Da hat es Gastgeber Schäuble schwer, in der Ministerrunde eigene Themen zu setzen. mehr