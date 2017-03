Deutsche Bank beschließt Kapitalerhöhung und behält Postbank

Grundsatzvereinbarung zur Übernahme von Opel steht bevor

Paris/Rüsselsheim. Mit dem Kauf von Opel will PSA zur Nummer Zwei in der europäischen Autobranche aufsteigen. Knapp drei Wochen nach Bekanntgabe der Verhandlungen mit der Opel-Mutter GM scheint der Deal weit fortgeschritten: Am Montag treten die Konzerne vor die Presse. mehr