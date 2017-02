Knapp 600 Millionen Euro Buße wegen Geldwäsche-Vorwürfen: Deutsche Bank kann Russland-Affäre abhaken

Nach der milliardenschweren Einigung im US-Hypothekenstreit kann Vorstandschef John Cryan nun auch einen wichtigen Teil-Vergleich im Geldwäsche-Skandal in Russland vermelden: Mit Aufsichtsbehörden in New York und London handelte er dafür eine Strafe von knapp 600 Millionen Euro aus. Deutschlands größtes Geldhaus kommt damit zunächst glimpflicher davon als befürchtet.

Kommentar: Noch keine Entwarnung Mit knapp 600 Millionen Euro ist die Deutsche Bank in Sachen Geldwäsche-Vorwürfe in Russland relativ glimpflich davongekommen – für die juristischen Altlasten insgesamt gilt das nicht. clearing

Die Jahresbilanz 2016, die Cryan morgen in Frankfurt präsentiert, wird wegen der Verfehlungen aus der Vergangenheit aber tiefrot sein. Immerhin kann die Deutsche Bank ihren Blick nun mehr nach vorne richten und verstärkt an ihrer Strategie arbeiten. Der Umbau stehe auf einem sauberen Fundament, sagte Privatkunden-Chef Christian Sewing dem „Handelsblatt“. „Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder nachhaltig profitabel werden.“

Die Russland-Affäre ist peinlich für das Institut. Sie kochte 2015 hoch – als das Geldhaus längst seinen sogenannten Kulturwandel ausgerufen und unsauberen Geschäften öffentlich abgeschworen hatte. Der Aufsichtsrat wurde davon kalt erwischt. Nach Ansicht der New Yorker Finanzaufsicht DFS hat die Deutsche Bank zahlreiche Gelegenheiten verpasst, die Machenschaften in Russland aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen. Dabei habe sie zu der Zeit längst gewusst, dass sie großen Nachholbedarf hatte, was die Einhaltung von Vorschriften betreffe, kritisierte DFS-Chefin Maria Vullo. Nach Einschätzung von Ermittlern konnten russische Kunden durch Aktiengeschäfte über die Bank seit 2011 Rubel-Schwarzgeld im Wert von rund zehn Milliarden Dollar waschen. Weil der Dollar betroffen war, schalteten sich auch die US-Behörden ein. Selbst als eine andere europäische Bank die Frankfurter auf widersprüchliche Informationen zu einem der betroffenen Kunden hinwies, habe die Deutsche Bank nicht reagiert – und das später damit entschuldigt, dass der zuständige Manager zu viel zu tun gehabt habe, sagte die DFS-Chefin. Erst Ende 2014 – viel später als andere Institute – habe die Bank Russland als Hochrisiko-Land eingestuft.

Deals mit Putin-Vertrauten?

Nun bekommt sie für zwei Jahre einen Aufpasser zur Seite gestellt, der interne Abläufe gegen Geldwäsche unter die Lupe nehmen soll. Zeitweise stand sogar der Verdacht im Raum, dass Geschäfte mit Vertrauten von Russlands Präsident Wladimir Putin gemacht worden sein könnten, die von den USA mit Sanktionen belegt sind. Das hätte die Strafe exorbitant nach oben schießen lassen. Cryan hatte gewarnt, die Deutsche Bank sei an dieser Stelle finanziell „verwundbar“. Finanzkreisen zufolge legte das Institut für Russland etwa eine Milliarde Euro zur Seite.

Zu laxe Kontrollen

Dass es nun deutlich günstiger wird, lag auch daran, dass sich Sanktions-Verstöße offenbar nicht belegen ließen. Die New Yorker DFS und die britische Finanzaufsicht FCA bemängelten zu laxe Kontrollen, lobten aber zugleich die Kooperationsbereitschaft der Bank bei der Aufklärung der Affäre. Deshalb gab es nach offiziellen Angaben einen Rabatt: Die DFS kassiert 397 Millionen Euro, die FCA 190 Millionen. „Akzeptabel“, schrieb Analyst Christian Koch von der DZ Bank in einer Kurzstudie. Er empfiehlt die Deutsche-Bank-Aktie aber weiterhin zum Verkauf, weil noch andere Rechtsrisiken schwelen. Auch die Russland-Affäre ist noch nicht ganz vom Tisch, unter anderem das US-Justizministerium ermittelt noch. Der Aktienkurs reagierte daher kaum.

Cryan, seit Juni 2015 im Amt, hat große Teile des Geschäfts in Russland eingedampft, insbesondere das Investmentbanking. Vorstandskollege Karl von Rohr, der Rechtsexperte der Bank, entschuldigte das Fehlverhalten und warb um Vertrauen: „Wir bauen die Geldwäsche-Überwachung und entsprechende Schulungen kontinuierlich aus“, schrieb er an die weltweit rund 100 000 Mitarbeiter. Die Deutsche Bank will den Russland-Skandal noch in das abgelaufene Geschäftsjahr buchen, das wegen der Sieben-Milliarden-Strafe im US-Hypothekenskandal und der Kosten des Konzernumbaus ohnehin als weiteres Sanierungsjahr abgeschrieben ist. Vor allem das Schlussquartal dürfte die Bilanz verhagelt haben. Fest steht bereits, dass es keine Dividende gibt. Daneben hat die Bank den Bonustopf massiv zusammengestrichen.

(rtr)