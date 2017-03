Kapitalerhöhung und Umbau: Deutsche Bank probt den Befreiungsschlag

Mit einer Kehrtwende in die Zukunft: Die Deutsche Bank will die Postbank nun doch nicht verkaufen. Eine Kapitalerhöhung soll frische Milliarden bringen.

Nach langem Zögern muss John Cryan seine Anteilseigner doch erneut um frisches Geld bitten. Der Chef der Deutschen Bank will rund acht Milliarden Euro mit der Ausgabe von bis zu 687,5 Millionen neuen Aktien einnehmen. Geplant ist eine Bezugsrechts-Emission – das heißt, den Aktionären wird für je zwei alte Papiere ein neues angeboten, rechnerisch mit einem Abschlag von rund 40 Prozent auf den letzten Börsenkurs von 19,14 Euro. Die Zeichnungsfrist soll am 21. März beginnen, die begleitenden Banken haben das Gelingen der Emission voll garantiert.

Immerhin hat sich der Kurs von Tief unter 10 Euro wieder fast verdoppelt, was den Schritt erst möglich macht. Der Großaktionär Katar wird bei der Kapitalerhöhung mitziehen, ebenso der erst kürzlich groß eingestiegene chinesische Mischkonzern HNA. Als kleines Bonbon dürfen sich die Aktionäre für das vergangene Jahr doch über eine Dividende freuen, wenn auch eine relativ magere: Auf der Hauptversammlung im Mai soll eine Ausschüttung von 19 Cent je Aktie beschlossen werden; für 2017 sollen es mindestens 11 Cent sein. Eigentlich hatte Cryan die Ausschüttung streichen wollen. Erst für 2018 rechnet er wieder mit einer attraktiven Dividende, wie er gestern bei einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz sagte. Für die Jahre 2009 bis 2014 hatte die Deutsche Bank noch eine stabile Dividende von 75 Cent gezahlt.

Begründet wurde die Kapitalerhöhung mit einem gleichzeitigen Sinneswandel bei der Tochter Postbank, die eigentlich verkauft werden sollte: Stattdessen wird sie nun vollständig ins Privatkundengeschäft der Deutschen Bank integriert werden. Zwar war die Postbank in den vergangenen Jahren erst mit hohem Aufwand verselbstständigt worden, die Reintegration kostet nun erneut 1,5 bis 2 Milliarden Euro. „Unsere Entscheidungen sind ein wichtiger Schritt, um die Deutsche Bank stärker zu machen und wieder wachsen zu können“, begründete Vorstandschef John Cryan und verwies auf den Heimatmarkt: Die kombinierte Bank werde mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland haben. Das umgebaute Institut werde so „ein bisschen stabiler“.

Dagegen sei der bei einem Verkauf der Postbank erzielbare Preis nicht attraktiv gewesen: „Wir konnten es uns nicht leisten, sie zu behalten, und wir konnten es uns nicht leisten, sie zu verkaufen“, sagte Cryan bei der Telefonkonferenz. Denn Abschreibungen hätten die ohnehin dünne Kapitaldecke – Rechtsstreitigkeiten hatten viel Geld gekostet – noch weiter angegriffen. Da gleichzeitig die Anforderungen der Aufsicht weniger streng und die Einschränkungen, die Einlagen der Tochter anzuzapfen, geringer geworden seien, habe man sich für die Kehrtwende und die gleichzeitige Kapitalerhöhung entschieden. Der Beschluss im Aufsichtsrat sei einstimmig gefallen.

Ein teilweiser Börsengang der Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management (DWS) soll weitere mindestens zwei Milliarden Euro in die Kasse spülen. Die Sparte soll aber integraler Bestandteil des Geschäftsmodells bleiben. Auch baut Cryan den Konzern zum zweiten Mal in eineinhalb Jahren um: Neben der Postbank-Integration soll das zwischenzeitlich in Handel und Beratung aufgespaltene Investmentbanking wieder zusammengelegt werden. Dort hatten die Frankfurter zuletzt Marktanteile verloren, auch in der Vermögensverwaltung zogen Kunden aus Sorge um die Stabilität der Bank Milliarden ab. Cryan müsse das Profil des Geldhauses dringend noch einmal schärfen, hatten daher Großaktionäre verlangt.

Stellenstreichungen

Die Kosten von zuletzt 24,1 Milliarden Euro im Jahr sollen bis nächstes Jahr auf 22 und später auf 21 Milliarden sinken. Das wird auch Stellen kosten, Details wurden gestern aber noch nicht mitgeteilt.

Die harte Kernkapitalquote soll zunächst 14,1 Prozent erreichen und dauerhaft deutlich über 13 Prozent bleiben. Eigenkapital ist ein Puffer in Krisen, nach den Erfahrungen in der Finanzkrise drängt die Aufsicht auf dickere Polster. Noch kritischer war die Lage der Bank bei der Gesamtverschuldung („leverage ratio“), bei der zum Beispiel Staatsanleihen nicht herausgerechnet werden. Hier drohte das Verfehlen künftiger Mindestvorgaben, nun will Cryan mit 4,5 Prozent auf der sicheren Seite sein.

Gleichzeitig stellte die Bank die Weichen für eine spätere Nachfolge für Cryan: Finanzchef Marcus Schenck und Privatkunden-Vorstand Christian Sewing wurden mit sofortiger Wirkung zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Damit steigen zwei Vorstände auf, die schon länger als Kronprinzen gehandelt werden. Der Schritt werde eine effizientere Führung der relativ großen Bank und mehr Repräsentation in Deutschland ermöglichen, hofft Cryan, der sich gleichzeitig noch das US-Geschäft aufhalst; er beteuerte gleichzeitig, dass er während der „Übergangs-Periode“ an Bord bleiben werde. Gerüchte hatten von „Amtsmüdigkeit“ berichtet.

Schenck soll mit Garth Ritchie die Leitung der neuen – mit dem Handel wieder zusammengeführten – Unternehmens- und Investmentbank übernehmen. Dafür muss Firmenkunden- und US-Chef Jeffrey Urwin gehen. Über einen Nachfolger als Finanzchef ist noch nicht entschieden. Postbank-Chef Frank Strauß soll im Zuge von deren Integration neben Sewing das Privatkundengeschäft leiten und auch in den Vorstand der Deutschen Bank einziehen.