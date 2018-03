Bilanz: Deutsche Bank wächst in Hessen

Die Deutsche Bank zieht in Hessen eine positive Zwischenbilanz der Einführung der neuen Finanzmarktrichtlinie „MiFID 2“. Diese soll Anlegern mehr Schutz vor Risiken bieten. Sie habe aber leider viel Bürokratie und Papieraufwand mit sich gebracht, meinte Knut Straeter, Leiter Privatkunden in der Region Mitte (die neben Hessen auch Rheinland-Pfalz und das Saarland umfasst). „Die Deutsche Bank hat sich gründlich vorbereitet. Wir sahen es als unsere Aufgabe an, den Kunden vom ersten Tag an eine praxistaugliche Lösung zu bieten.“ Das habe auch geklappt, sowohl von den Prozessen her als auch technisch, so Straeter. Doch hätten nicht alle Produzenten vom ersten Tag an liefern können. Hintergrund: Für jedes Finanzinstrument muss unter „MiFID 2“ ein Basisinformationsblatt vorliegen – was häufig zu Beginn nicht der Fall war. Allerdings habe das Problem nicht die Produkte betroffen, die im Beratungsalltag eine wesentliche Rolle spielen, schränkte Straeter ein – und es habe sich mittlerweile auch erledigt.

Zahl der Filialen stabil

Nachdem 2016 und Anfang vergangenen Jahres 19 Geschäftsstellen in der Region Mitte mit größeren Standorten zusammengelegt wurden, ist die Zahl von 64 Filialen (elf davon in Frankfurt) seither stabil – und soll es bleiben. Zumindest gilt das, bis Details zur Zusammenlegung mit der Postbank vorliegen. Rund ein Viertel der Filialen wurde bereits modernisiert, was jeweils bis zu 1,5 Millionen kostet. Die Öffnungszeiten bleiben, anders als bei manchen Wettbewerbern, unverändert; lediglich das regionale Beratungscenter in Mainz berät telefonisch auch am Abend (bis 20 Uhr) und an Samstagen (9 bis 15 Uhr).

Im Vorjahr ist die Bank in Frankfurt und ganz Hessen stark gewachsen. Das Wertpapier-Depotvolumen stieg um fast ein Sechstel auf 4,4 Milliarden (Frankfurt) bzw. auf 13 Milliarden Euro (Region). Die (Spar-)Einlagen wuchsen in der Region um elf Prozent auf 13,6 Milliarden (davon in Frankfurt 6,1 Milliarden); davon wurden wiederum 8,6 bzw. 1,8 Milliarden Euro als Kredite ausgereicht. „Das ist angesichts der weiterhin extrem niedrigen Zinsen eine beachtliche Leistung. Die Kunden haben unser erweitertes Beratungsangebot gut angenommen“, sagte Tilman Wittershagen, Sprecher der Geschäftsleitung der Region Mitte: „Die Nullzinsen dürften den Kunden auch in diesem Jahr Kopfschmerzen bereiten.“ Man wolle die Anleger umfassend über Chancen und Risiken einer Aktienanlage aufklären – gerade mit Blick auf die Altersvorsorge. Doch gibt es nach Einschätzung der Deutschen Bank trotz wieder stärkerer Schwankungen bei den Aktienkursen noch Luft nach oben.

Brexit-Folgen noch unklar

Mehr als 1000 Berater kümmern sich in der Region um 780 000 Kunden, davon 190 000 in Frankfurt selbst. Die meisten sind Privatkunden, die Zahl der mittelständischen Geschäfts- und Firmenkunden legte um zwei Prozent auf 18 500 zu. Diese gelte es beispielsweise über die Regularien bei Investitionen in China und beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr aufzuklären, sagte Wittershagen. Auf den Brexit sei die Bank vorbereitet, doch könne man noch nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze am Ende von London nach Frankfurt verlegt würden. Er stelle sich darauf ein, hier ein Buchungscenter für globale Handelsaktivitäten einzurichten.