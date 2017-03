Deutsche Börse und LSE: Fusion unwahrscheinlicher geworden

Volkswirte: Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit

Nürnberg. Der Winter ist noch nicht ganz zu Ende, der Frühjahrsaufschwung noch nicht in Gang gekommen - im Februar herrscht auf dem Arbeitsmarkt in der Regel wenig Bewegung. Volkswirte rechnen daher in dem zu Ende gehen Monat nur mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. mehr