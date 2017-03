Bundesweite Teuerung auf höchstem Stand seit August 2012: Deutsche Inflation steigt auf über zwei Prozent

Erstmals seit mehr als vier Jahren knackt die Inflation in Deutschland die Zwei-Prozent-Marke. Verbraucher müssen deutlich mehr für Energie und Nahrungsmittel zahlen. Auch in Hessen.

Ein kräftiger Sprung der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im Februar angeheizt und auf den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. „Eine solch hohe Inflationsrate wurde zuletzt im August 2012 gemessen.“ Zu dem Anstieg trugen auch Nahrungsmittel bei, die sich um 4,4 Prozent verteuerten. Für Energie mussten Verbraucher 7,2 Prozent mehr zahlen als im Februar 2016.

Steigende Öl- und Kraftstoffpreise haben auch die Verbraucherpreise in Hessen deutlich nach oben getrieben. Die Inflationsrate stieg im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Januar war sie bereits um 2,4 Prozent geklettert.

Die Preise für Energie stiegen nach Angaben der Hessen-Statistiker im Vergleich zum Februar 2016 um 7,4 Prozent, Heizöl legte um 45,1 und Diesel um 21,3 Prozent zu. Bei Benzin wurde im Jahresvergleich ein Plus von 15,9 Prozent verzeichnet. Bei Nahrungsmitteln seien die Preise um 5,1 Prozent geklettert. Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahr wurde dabei vor allem Gemüse (plus 28,6 Prozent). Wohnungsmieten kletterten ferner um 2,4 Prozent. Die Ölpreise waren zu Beginn des vergangenen Jahres weltweit auf einen Tiefstand gefallen. Daher fällt nun der prozentuale Vergleich stark aus.

Gemessen am Vormonat Januar hätten sich die Verbraucherpreise in Hessen um 0,6 Prozent erhöht, teilten die Statistiker mit. Neben teureren Pauschalreisen (plus 9,4 Prozent) hätten auch höhere Kosten für Gemüse (plus 15,8) zum Preisanstieg geführt.

Durch den dritten kräftigen Preisanstieg in Folge wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Notenbank sieht Preisstabilität bei einer Inflation von knapp unter 2,0 Prozent im Euroraum gewahrt. Weil die Währungshüter dieses Ziel seit Jahren verfehlen, versuchen sie mit viel billigem Geld nachzuhelfen. Die Politik der EZB ist vor allem in Deutschland umstritten, auch weil sie Sparer belastet.

Höhepunkt erreicht

Allerdings rechnen Ökonomen nicht damit, dass die Teuerung weiter anzieht – im Gegenteil. „Die Inflationsrate sorgt für Schlagzeilen, obwohl sie kaum dazu taugt“, mahnte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner zur Gelassenheit. „Sie ist momentan Spielball des stark schwankenden Ölpreises im letzten Jahr.“ Der Ölpreis dürfte nun nicht mehr viel Luft nach oben haben. Die Inflation habe vorerst ihren Höhepunkt erreicht, erklärte auch die Commerzbank. Im weiteren Jahresverlauf werde sie wieder Richtung eineinhalb Prozent fallen.

Lange Zeit hatte Energie den Anstieg der Teuerung gedämpft. Seit Mitte 2014 war Rohöl infolge der weltweiten Überproduktion deutlich günstiger geworden. Ende 2016 drehte der Trend endgültig. Bereits im Dezember und Januar hatten steigende Energiepreise die Inflation angeheizt. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Lebenshaltungskosten im Februar um 0,6 Prozent.

Die höheren Benzin- und Heizölpreise zehren an den Einkommen der Verbraucher und engen den Spielraum für andere Anschaffungen ein. Die Kauflaune der Verbraucher hatte sich nach Angaben der GfK-Konsumforscher unter anderem wegen der steigenden Lebenshaltungskosten zuletzt etwas eingetrübt. Sie sei wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt aber weiterhin hoch. Die GfK geht daher davon aus, dass der private Konsum auch in diesem Jahr eine Stütze für die Konjunktur bleibt.

Hoffnungen auf steigende Zinsen können sich Sparer nach Einschätzung von Ökonomen vorerst nicht machen. Sie rechnen damit, dass die EZB vorerst an Nullzinsen und milliardenschweren Käufen von Anleihen und Wertpapieren festhält.

(dpa,red)