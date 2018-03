Finanzierung: Deutsche Leasing steigert Ergebnis und Neugeschäft

Pendler, die mit der S5 von Bad Homburg zur Arbeit nach Frankfurt fahren, passieren täglich den Unternehmenssitz der Deutschen Leasing AG. Der größte unabhängige Leasinganbieter in Deutschland betreibt zwar kein Privatkunden-Geschäft. Doch durch das Finanzierungs- und Leasinggeschäft mit Unternehmen des Mittelstandes und mit Sparkassenkunden ist er längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Überall gibt es im Alltag Berührungspunkte mit dem Unternehmen, das 2526 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, davon über 1000 am Hauptsitz in Bad Homburg. So werden die Firmenflotten großer Unternehmen meist über Leasing-Verträge erneuert.

Alleine im Geschäftsjahr 2016/17 (Ende September) hat die DL mehr als 190 000 Pkw als Dienstfahrzeuge finanziert. Auch der neue Betreiber des Bad Homburger Stadtbusverkehrs (transdev) hat einige Linienbusse über die DL finanziert, ebenso die Mainzer Verkehrsgesellschaft die neue Straßenbahnlinie vom Hauptbahnhof zum ZDF auf dem Lerchenberg. „Es waren unter anderem zahlreiche Großprojekte im Bereich des schienengebundenen Personennahverkehr, durch die wir erneut unser Neugeschäft steigern konnten“, sagte Vorstandschef Kai Ostermann gestern in Bad Homburg.

Internationales Wachstum

Neben Finanzierungsmodellen im Bereich des Maschinenbaus und betrieblicher Einrichtungen, der Energiewirtschaft, dem Geschäft mit der Informations- und Kommunikationstechnologie, dem Leasing von Straßenfahrzeugen und Immobilien ist Transport aber nur ein Geschäftssegment.

Doch gerade das Umsatzvolumen im Neugeschäft in Höhe von 8,9 Milliarden Euro präsentierte Ostermann als größten Erfolg. „Besonders erfreulich hat sich dabei unser internationales Geschäft mit 22 anderen Ländern entwickelt. Das Neugeschäft stieg hier um 12 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.“

Der Bestand des Leasingvermögens zu Anschaffungswerten lag mit 17,1 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 16,9 Milliarden Euro. Entscheidend ist natürlich das Bilanzergebnis, bei dem die Deutsche Leasing im Geschäftsjahr 2016/2017 eines ihrer bislang besten Ergebnisse eingefahren hat. „Unser Bilanzgewinn wuchs um fünf Prozent auf 72 Millionen Euro“, teilte Ostermann mit. „Das wirtschaftliche Ergebnis stieg dabei um drei Prozent auf 153 Millionen Euro.“

Dabei habe der Substanzwert im Vorjahr um vier Prozent auf über 1,9 Milliarden Euro zugenommen, das Eigenkapital inklusive der Vorsorgereserven erhöhte sich um 88 Millionen auf nunmehr 1,19 Milliarden Euro. „Wir bewerten unsere Eigenkapitalquote von über acht Prozent positiv, weil unsere Risikobewertung eine ganz andere ist als die von Banken. Mittelfristig streben wir ein Eigenkapital von elf Prozent an.“

Der Diesel-Skandal

Die Anschaffungswerte im Segment der Straßenfahrzeuge schrumpften wegen des Diesel-Skandals wenig überraschend um sechs Prozent auf nunmehr 1,96 Milliarden Euro. Das Restwertrisiko beim späteren Wiederverkauf der Diesel-Fahrzeugflotte sei breit gestreut und liege zum Teil auch beim Händler oder beim Kunden. „Unter unseren Diesel-Pkw hat keines mehr die Abgasnorm Euro 4 und nur rund zehn Prozent haben die Euronorm 5“, sagte der Vorstandschef. Das Energiesegment schrumpfte wegen des neu geregelten Erneuerbaren-Energie-Gesetzes deutlich. Daher verzeichnete das zusammengefasste Geschäft im Bereich Transport und Energie ein Minus von fünf Prozent auf 862 Millionen Euro bei den Anschaffungswerten.