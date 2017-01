Deutsche Wirtschaft deutlich skeptischer ins Jahr gestartet

Große Investmenthäuser klopfen bereits in Frankfurt an Nacht Brexit: Die ersten Banker brechen auf

Frankfurt. Inzwischen ist gewiss: Der Brexit wird ein harter Brexit werden. Und so bereiten sich nun immer mehr Banken in London darauf vor, Geschäftsbereiche auf den Kontinent zu verlagern. Der Wettkampf der europäischen Finanzmetropolen um die lukrativen Arbeitsplätze geht in die ... mehr