Deutsche Wirtschaft gebremst

Vogelgrippe in Hessen Geflügelzüchter in Not

Frankfurt/Berlin. Die Vogelgrippe breitet sich unter Wildvögeln rasch aus. Nutzgeflügel ist bisher nur in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Die Geflügelbranche ist aber auch in Hessen besorgt, auch wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen noch relativ gering sind. mehr