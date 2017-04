Deutsche werden bei Bier wählerischer

Merkel und Szydlo eröffnen Hannover Messe

Hannover. Immer selbstständigere Roboter arbeiten in zunehmend vernetzten Fabriken. Aber wie sieht das konkret aus? Und was bedeutet es für den Menschen? Die Hannover Messe will es vorführen - auch für Bundeskanzlerin Merkel und Polens Ministerpräsidentin Szydlo. mehr