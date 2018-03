Deutschland importiert mehr Honig

Dropbox mit fulminantem Börsendebüt in New York

New York. Der größte Tech-Börsengang seit der Aktien-Premiere der Snapchat-Mutter Snap vor rund einem Jahr ist geglückt. Am ersten Handelstag verbuchten die Papiere von Dropbox starke Gewinne. Mit Spotify steht bereits der nächste Börsenneuling in den Startlöchern. mehr