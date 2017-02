EU-Kommission ermahnt Berlin: Deutschlands Exportstärke schwächt Eurozone

Konsequenzen aus Brüssel muss Deutschland mit seinem enormen Exportüberschuss nicht fürchten. Dabei sei dieser „nicht gesund“ und führe zu sowohl wirtschaftlichen als auch politischen „Verzerrungen in der Eurozone“, hielt der für den Euro zuständige Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis der Bundesrepublik bei der jährlichen Analyse der Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Gemeinschaft vor. Dabei sei sie „ein Schlüsselland für die Eurozone“. Tatsächlich eilt Deutschland den übrigen Mitgliedstaaten voraus. Während Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,2 Billionen Euro ins Ausland verkauft wurden (1,2 Prozent mehr als im Vorjahr), fielen die Einfuhren deutlich geringer aus. Dies brachte der heimischen Wirtschaft ein Plus von 253 Milliarden Euro. Die größten Abnehmer waren die übrigen EU-Mitgliedstaaten, die für 707,9 Milliarden Euro Waren mit dem Stempel „Made in Germany“ kauften, gleichzeitig aber nur Produkte für 632,4 Milliarden in der Bundesrepublik absetzten: Daraus ergibt sich ein Überschuss von 75,4 Milliarden.

Kommentar: "German Zuversicht" Von wegen „German Angst“! Von der zögerlichen, überbesorgten, schwarzseherischen Haltung, die die Angelsachsen den Deutschen nachsagen, ist derzeit nichts zu spüren. clearing

Dafür gab es aber lediglich eine mündliche Rüge seitens des Finanzkommissars Pierre Moscovici. Er kündigte an, die Wirtschaftslage in Deutschland genauer prüfen zu wollen. „Die EU-Kommission misst mit zweierlei Maß“, echauffierte sich darüber der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Damit hat er nicht ganz unrecht. Denn die Warnung, die gestern nach Rom ging, fiel wesentlich deutlicher aus. Die dortige Wirtschaft leidet nach wie vor unter den drückenden Schulden. „Ab heute wäre es möglich, ein Defizitverfahren einzuleiten“, mahnte Moscovici. Aufschub gewährte er der Regierung von Paolo Gentiloni nur bis zur nächsten Konjunkturprognose im Frühjahr.

Bis April muss Italien also liefern: Strukturelle Maßnahmen, die mindestens 0,2 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung entsprechen, seien notwendig, damit das Land nicht die Regeln des Wirtschafts- und Stabilitätspakts verletzt. Der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi hatte die EU-Kommission gebeten, die Einsparungsvorgaben für sein Land aufzuweichen, und rechnete Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen und Erdbeben vor. Diese würden in der Bilanz aber „nicht berücksichtigt“, stellte Moscovici gestern klar.

Umgehend Reformen

Damit hat Brüssel die Samthandschuhe, mit denen Italien noch bis vor wenigen Monaten angefasst wurde, abgelegt. Strukturelle Schwächen stelle die EU-Kommission allerdings auch bei Zypern und Portugal fest, Reformen müssten umgehend in Angriff genommen werden, forderte Dombrovskis – „und zwar dringlich“.

Dabei sieht die wirtschaftliche Lage in der Gemeinschaft auf den ersten Blick so rosig wie lange nicht mehr aus: 232 Millionen Menschen hatten 2016 eine Stelle, die Arbeitslosigkeit lag bei lediglich 8,5 Prozent, das Risiko für Armut und soziale Ausgrenzung ist so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Doch die Kommission mahnte gestern zur Vorsicht – zu groß seien die derzeit herrschenden Unsicherheiten. Gemeint sein dürften die künftige Handelspolitik der USA, aber auch die Entwicklung von Chinas Schuldenstand, der in gefährliche Höhen steigt.