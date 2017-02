Bundesbank holt Auslandsreserven schneller heim als geplant: Deutschlands Goldschatz wächst in Frankfurt

Einmal im Leben einen echten Goldbarren in Händen halten – dieser Traum wird für mich gleich wahr. „Seien Sie vorsichtig!“, mahnt Carl-Ludwig Thiele, „er ist schwerer als er aussieht.“ Behutsam reicht der Bundesbankvorstand den rund 25 Zentimeter langen Barren mit der Inventarnummer 129 555 herüber. Der Klumpen ist nicht größer als eine Milchtüte. Aber sein Gewicht zu halten, erfordert tatsächlich eine körperliche Anstrengung. 12,5 Kilo wiegt der Barren mit einem Goldgehalt von 99,6 Prozent – sein Wert: 439 791 Euro.

Es ist einer von 17 280 Goldbarren, die die Bundesbank im vergangenen Jahr von ausländischen Lagerstätten nach Frankfurt geholt hat. 8880 davon hat Deutschlands Notenbank aus New York in die hessische Finanzmetropole transportieren lassen, der Rest ist aus Paris gekommen. 216 Tonnen bringen sie zusammen auf die Waage. Damit liegen nun insgesamt 1619 Tonnen des Edelmetalls in den heimischen Tresoren. „Das sind schon 47,9 Prozent der deutschen Goldreserven“, sagte Thiele gestern in der Bundesbank-Zentrale in Frankfurt. Ursprünglich hatte sich die Zentralbank bis Ende 2020 Zeit gegeben, um etwas mehr als die Hälfte der gesamten Goldreserven von derzeit 3378 Tonnen auf dem eigenen Gelände zu horten. „Nun werden wir schon 2017, mehr als drei Jahre vor dem Termin, die Verlagerung umgesetzt haben“, sagte der Bundesbank-Vorstand.

Verlagerung aus USA beendet

Aus New York, wo die US-Notenbank Fed an der Liberty Street in 24 Metern Tiefe ihren Teil des deutschen Schatzes hütet, soll aber kein Gold mehr nach Deutschland geschafft werden. Ihr selbstgestecktes Ziel, insgesamt 300 Tonnen von der Fed nach Frankfurt zu bringen, hat die Bundesbank nach knapp vier Jahren schon im vergangenen September erreicht. 1236 Tonnen bzw. 36,6 Prozent der deutschen Goldreserven sind noch im „Big Apple“ gelagert. Und die sollen dort bleiben. Schließlich sei der Dollar die globale Leitwährung, so Thiele.

Die restlichen 91 Tonnen, die die Bundesbank noch benötigt, um rund die Hälfte der Goldreserven in den eigenen Tresoren zu halten, will sie von der Banque de France aus Paris abziehen, wo früher 374 Tonnen gebunkert waren. Dann werden nach Angaben von Thiele keine deutschen Goldreserven mehr in Frankreich lagern. Aus gutem Grund: Das Argument, dass man das auswärtig gelagerte Gold im Krisenfall besonders rasch in Devisen umtauschen könne, ist mit der Einführung des Euros im Jahr 1999 für den Standort Paris hinfällig geworden.

In Gänze erhalten bleiben soll dagegen das deutsche Goldlager in London, wo die Bank of England für die Bundesbank 432 Tonnen und damit 12,8 Prozent der Krisenwährung hütet. London sei der größte Handelsplatz für Gold, sagte Thiele zur Begründung, „daran wird auch der Brexit nichts ändern.“ Der dortige Bestand verringert sich lediglich um vier bis fünf Tonnen im Jahr. Das ist die Menge an Gold, die die Bundesbank an das Bundesfinanzministerium zur Prägung der Euro-Goldmünzen verkauft. „Darüber hinaus tätigt die Bundesbank keine Goldverkäufe,“ betonte Thiele gestern.

Verschwörungstheorien

2013 hatte die Bundesbank begonnen, den Schatz der Deutschen in die Heimat zu holen. Anlass war im Herbst 2012 ein Bericht des Bundesrechnungshofes gewesen, in dem dieser monierte, dass das Auslandsgold kaum kontrolliert werde und mehr Transparenz sowie regelmäßige Stichproben forderte. Zuvor hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, das im Ausland gehortete Gold existiere gar nicht mehr oder sei von minderer Qualität. Und so entbrannte eine von Verschwörungstheoretikern angefachte öffentliche Debatte, die in der Forderung mündete, den Schatz in heimische Gefilde zurückzubringen. Dass das Auslandsgold nie in Deutschland gewesen war, schien außerhalb der Bundesbank niemanden zu interessieren. „Die Goldreserven sind im Ausland entstanden“, bekräftigte Thiele, der daran erinnerte, dass die Bundesbank vor 1951 kein Gold besaß.

Wirtschaftswunder

Tatsächlich sind die immensen Reserven, die Ende 2016 auf einen Wert von 119,3 Milliarden Euro kamen, so etwas wie das Sparbuch des deutschen Wirtschaftswunders. Als die Deutsche Mark 1948 startete, waren die Tresore leer. Aber schon 20 Jahre später besaß die Bundesbank den zweitgrößten Goldschatz der Welt. In den fünfziger und sechziger Jahren verkauften die Deutschen ihren Nachbarn viel mehr Güter, als sie ihnen abkauften. Diese Überschüsse wurden von den europäischen Staaten zur Hälfte mit dem edlen Metall beglichen. Da die Barren meist in New York und London lagerten, wurden sie nur in deutsche Kammern umgeräumt. Als das System fester Wechselkurse 1973 zerbrach – und damit das Gold als Anker für alle Währungen der Welt ausgedient hatte – hatte die Bundesbank Goldreserven von 3625 Tonnen. Die Bundesbank sah aber schon aus Kostengründen davon ab, Barren nach Deutschland zu holen – bis sie sich 2012 gezwungen sah, die Zweifel an der Echtheit des Goldschatzes zu beseitigen.

Seit dem hat die Bundesbank 6,9 Millionen Euro ausgegeben, um den Schatz auf streng geheimen Wegen Tonne für Tonne über den Atlantik und den Rhein nach Deutschland zu holen. Ob per Schiff oder Flugzeug, per Zug oder Lkw – darüber wollte sich Thiele auch gestern nicht auslassen. Da hält sich die Bundesbank streng an das Sprichwort „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“