Finanzen: Deutschlands Sparer leiden seit Jahren unter der Nullzinspolitik

Deutsche Sparer haben in den ersten drei Monaten des Jahres insgesamt 7,1 Milliarden Euro durch schlecht verzinste Geldeinlagen verloren. Das sind 86 Euro pro Kopf. Auf das Jahr hochgerechnet würde der Wertverlust bei rund 28 Milliarden Euro liegen. Zu diesem deprimierenden Ergebnis kommt der „Realzins-Radar“ der Beratungsfirma Barkow Consulting. Der Grund für den Wertverlust sind schlecht verzinste Geldeinlagen: Die durchschnittlichen Zinsen für Tagesgelder, Festgelder und Spareinlagen betragen aktuell 0,20 Prozent. Gleichzeitig liegt die Inflationsrate bei 1,5 Prozent. Dass mit solchen Sparprodukten das erarbeitete Altersvorsorgepolster oder die Rücklage für größere Anschaffungen schmilzt, liegt auf der Hand.

„Die Deutschen gehören zu den eifrigsten Sparern weltweit, und trotzdem verlieren sie Jahr für Jahr viele Milliarden – das ist paradox“, sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der Comdirect Bank. Besonders drastisch zeigt sich der Verlust in der langfristigen Betrachtung. Demnach hat jeder Deutsche seit 2010 bereits 999 Euro durch Sparzinsen unterhalb der Inflationsrate verloren.

Trendwende noch fern

Kundenberater von Banken und Sparkasse reden sich seit Jahren den Mund fusselig, Finanzexperten predigen in Tageszeitungen ihr Credo, damit die Ersparnisse der Bundesbürger in lukrativere Produkte fließen. Denn eine Trendwende ist kurzfristig nicht absehbar. So dürften die Verbraucherpreise im nächsten Jahr um 1,7 und danach um 1,8 Prozent steigen, so die frische Prognose des IWH-Institutes. Und auch an der Zinsfront dürfte frühestens in der zweiten Hälfte 2019 eine ganz leichte Bewegung nach oben eintreten, glaubt man den Ansagen von EZB-Chef Mario Draghi, der für den Euro-Leitzins verantwortlich ist.

Die Sparer stecken in einem Dilemma. Denn einerseits wollen sie das Risiko klein halten. Das bedeutet allerdings niedrige Renditen. Um bessere Erträge zu erzielen, müssen sie das Risiko erhöhen. Zwischen 100 Prozent Sicherheit wie beim Sparbuch oder einer Bundesanleihe und der Gefahr des Totalverlustes wie bei hoch spekulativen Zertifikaten gibt es aber eine Menge an Anlage-Alternativen, um verantwortungsvoll mit dem Ersparten umzugehen.

Doch das Angebot an Finanzprodukten ist kaum noch überschaubar. Daher fällt es vielen Menschen schwer, sich im Dschungel der Anlagemöglichkeiten zurecht zu finden. Tages- und Festgeld, Sparbuch und Sparpläne, Aktien und Fonds, Bundeswertpapiere und Unternehmensanleihen, Gold, Immobilien, fremde Währungen. Welche Anlageformen passen zu den persönlichen Anlagezielen? Welche Finanzprodukte sind sicher? Wo drohen Risiken? Ist das Vermögen gut und richtig aufgeteilt? Nicht wenige fühlen sich überfordert.

Die Bundesbürger haben zuletzt aber gelernt, sich der Niedrigzinsphase besser anzupassen. Nach jüngsten Erhebungen des Deutschen Aktieninstitutes ist die Zahl der Deutschen, die in Aktien oder Aktienfonds investiert sind, wieder über die Zehn-Millionen-Marke geklettert. Mehr und mehr Sparer erkennen darin einen gangbaren Weg aus der Nullzinsfalle. Wichtiges persönliches Indiz, ob eine Anlage passt: Kann ich noch ruhig schlafen, wenn meine Anlage Kursschwankungen unterworfen ist? Die deutschen Fondsgesellschaften wie Union Investment, DWS, Allianz oder Deka verwalteten aktuell rund eine Billion Euro in Publikumsfonds. Hohe Zunahmen verzeichneten zuletzt Aktienfonds – aktiv gemanagte Fonds wie auch die von Computern gesteuerten ETFs.

Der erste Publikumsfonds wurde in Deutschland 1949 aufgelegt. Mittlerweile haben Sparer die Wahl unter gut 9000 Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Geldmarktfonds. Hinzukommen 1200 ETFs. Welche Variante zum jeweiligen Anleger passt, hängt von den Sparzielen und der Lebenslage ab und sollte mit dem Kundenberater des Vertrauens besprochen werden. Wichtig dabei: die Kosten gering halten. Sie werden in der Gesamtkostenquote (TER) abgebildet.