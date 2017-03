Milliarden-Gewinn nach Fusion mit WGZ: Deutschlands profitabelste Bank

Die DZ Bank kommt nach der Fusion mit ihrer kleineren Schwester aus Nordrhein-Westfalen schneller voran als geplant. „Bei der Realisierung von Synergien liegen wir vor dem Zeitplan“, sagte Vorstandschef Wolfgang Kirsch; der Zusammenschluss soll jährlich bis zu 150 Millionen Euro einsparen. Bei der Integration der IT seien wichtige Schritte umgesetzt, auch der neue Markenauftritt stehe. Finanzvorstand Cornelius Riese ergänzte, bisher seien bereits 230 der 700 Stellen auf der Streichliste abgebaut oder die Verträge unterschrieben; 60 Prozent entfielen auf Frankfurt, der Rest auf frühere Standorte der WGZ-Bank in NRW.

Als nächsten Schritt kündigte der DZ-Bank-Chef an, drei der vier Immobiliengesellschaften in der Gruppe verschmelzen zu wollen. Das soll einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich einsparen. Das gewerbliche Geschäft der früheren WGZ soll in die DG Hyp eingebracht und diese mit der WL Bank (Münster) fusioniert werden. „Diese Gesellschaften haben sich nebeneinander erfolgreich entwickelt“, sagte Kirsch: „Nach dem Zusammenschluss ergeben sich nun Überschneidungen, denen wir mit einer Neuausrichtung begegnen müssen.“ Die Beschlüsse sollen bis Mai 2018 fallen, der neue Hypothekenfinanzierer wird zu den drei größten in Deutschland gehören und auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen. Er soll Gewerbekunden, Privatkunden, die Wohnungswirtschaft und Kommunen bedienen; unabhängig bleiben darf – auch wegen gesetzlicher Restriktionen – die Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Angekündigt ist die Neuordnung der Gruppe, indem die Bausparkasse und weitere Töchter (Union Investment, R+V, VR-Leasing) sowie die DZ Bank AG unterhalb einer Holding aufgestellt werden. Allerdings müsse man zuvor den Nachweis erbringen, dass kein „Wasserkopf“ entstehe, sondern Verbesserungen bei Kosten, Transparenz und Governance (Unternehmensführung) erreicht würden. Wer auf den Holding-Chefposten rücken solle, bezeichnete Kirsch als die „Tausend-Dollar-Frage“ und meinte lediglich: „Der Aufsichtsrat wird die Nominierung so vornehmen, dass Neigung und Begabung zusammenkommen.“ Entscheidungen werde es dieses Jahr aber nicht geben, eher „gegen Ende des Jahrzehnts“.

Die Anteilseigner will Kirsch – angesichts einer soliden harten Kernkapitalquote von 14,5 Prozent bei voller Anwendung der künftig strengeren Regeln – mit einer Anhebung der Dividende um 2 auf 18 Cent je Aktie bei Laune halten; das bedeutet eine Ausschüttungssumme von 325 Millionen Euro. Zusätzlich wurden 60 Millionen Euro an EZB-Strafzinsen nicht an die noch 975 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland weitergegeben, indem die DZ Bank für deren Einlagen bis August vergangenen Jahres keine negativen Zinsen kassierte. Kirsch kritisierte, dass bei der „Geldpolitik der EZB die negativen Nebenwirkungen nach meiner Überzeugung inzwischen sehr eindeutig überwiegen“. So werde es zunehmend schwieriger, gegenüber Kunden die Notwendigkeit des Sparens zu begründen; die Anlagen würden zunehmend „die Risikoleiter hochklettern“.

Auch die politischen Risiken wachsen nach Kirschs Überzeugung, er nannte die drohende „Neuordnung“ der transatlantischen Beziehungen und die Krise der EU. Man habe das „Gefühl, dass diese Generation in ihrem aktiven Berufsleben den Höhepunkt der Globalisierung gesehen hat“.

Ergebnis rückläufig

2016 verdiente die Gruppe 2,2 Milliarden Euro vor Steuern. Im Jahr zuvor hatte die DZ Bank ohne die WGZ, die ihr seit Mitte 2016 gehört, 2,45 Milliarden erwirtschaftet. Fürs laufende Jahr plant Kirsch mit einem deutlichen Gewinnrückgang, mindestens 1,5 Milliarden sollen es aber werden. Belastet wurde der Gewinn zuletzt von Abschreibungen beim Schiffsfinanzierer DVB in Höhe von 381 Millionen Euro, auch VR Leasing und DZ Privatbank schafften nur eine schwarze Null. Der Vorstandschef deutete neue Maßnahmen an, „ohne dass es heute einen festen Plan gibt. Man muss nur sehen, wer trägt zum Ergebnis bei, wer trägt nicht bei – und dann wissen Sie, was zu tun ist.“ Das Ziel sei, dass „keiner mehr negative oder einstellige“ Ergebnisse ausweise.