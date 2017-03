KfW sieht fehlerhafte Überweisungen als Rückschlag beim IT-Umbau: Die 7,6-Milliarden-Panne

Die erneute milliardenschwere Überweisungspanne bei der staatlichen Förderbank KfW hat Konsequenzen. „Wir werden den gesamten Zahlungsverkehr, alle Regeln und Kontrollen auf den Prüfstand stellen“, sagte KfW-Vorstand Günther Bräunig. Nach dem Fehler eines erfahrenen Programmierers hatten die Bank-Systeme am 20. Februar versehentlich Überweisungen mehrfach ausgeführt, 7,6 Milliarden Euro gingen fälschlich an vier Großbanken. Der Fehler wurde allerdings schon am Nachmittag desselben Tages bemerkt, die Gelder wurden am nächsten Tag zurücküberwiesen. Ein externer Cyberangriff oder Vorsatz seien auszuschließen, sagte Bräunig, der den erkrankten Vorstandschef Ulrich Schröder vertrat: „Der Vorstand nimmt den Vorfall sehr ernst. So etwas darf sich nicht wiederholen.“ Der Vorfall sei natürlich ein Rückschlag: „Er zeigt aber, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.“ Die KfW lasse sich davon nicht entmutigen.

Die Förderbank versucht seit 2013, ihre IT-Systeme auf einen modernen Stand zu bringen. Statt der zunächst veranschlagten 500 Millionen Euro ist das Budget dafür inzwischen auf 850 Millionen gestiegen, 600 Millionen davon hat die KfW bereits ausgegeben, wie Finanz- und IT-Vorstand Bernd Loewen sagte. Bis Ende 2018 soll die Neuausrichtung der IT-Organisation abgeschlossen sein: „Diese zwei Jahre werden wir noch brauchen.“

Die Schwächen in der IT (insbesondere in der Informationssicherheit) haben auch die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan gerufen. Loewen bestätigte, dass der KfW deshalb ein um zwei Prozentpunkte dickeres Eigenkapitalpolster angekündigt worden ist. Insgesamt verlangten die Aufseher einen Puffer von bis zu 17 Prozent. In Bedrängnis bringt das die KfW aber nicht: Nach den internen Modellen, die die BaFin voraussichtlich bis zur Jahresmitte größtenteils absegnen wird, kommt sie auf eine harte Kernkapitalquote von 22,3 Prozent.

Als Sofortmaßnahme wurde nach Bräunigs Worten eine permanente Zahlungsausgangs-Kontrolle eingerichtet, zudem eine Sonderprüfung veranlasst und die Wirtschaftsprüfung Deloitte beauftragt, ein umfassendes Maßnahmenpaket aufzusetzen. Zur Frage nach personellen Konsequenzen sagte Bräunig nur: „Wir arbeiten das erstmal in Ruhe auf.“ Der materielle Schaden ist zwar zu vernachlässigen: Zinseffekte belasteten mit rund 25 000 Euro, die Sonderprüfung dürfte weitere rund 50 000 Euro kosten. Aber „dass es reputativ ins Kontor schlägt“, wollte Bräunig nicht abstreiten. Insgesamt kam es nach Loewens Angaben in den letzten Jahren durch solche „operationelle Risiken“ zu Schäden von 360 000 Euro.

Zur Einordnung verwies die KfW auf 50 000 bis 100 000 Zahlungen, die sie täglich vornimmt. Bei solchen Größenordnungen komme es häufiger zu Fehlüberweisungen – auch bei anderen Banken. Bei der KfW sind ebenfalls bereits fälschlicherweise Überweisungen anderer deutscher Banken in Milliardenhöhe eingegangen. Das sorgt normalerweise für keine Schlagzeilen – doch die KfW steht seit einer Panne am Tag nach der Lehman-Pleite besonders unter Beobachtung. Allerdings sind die beiden Fälle kaum vergleichbar, wie Loewen hervorhebt: „Damals hatte die Technik schließlich tadellos funktioniert – das hat uns einen bestimmten Titel eingebracht.“ Weil niemand mehr die 320-Millionen-Überweisung an die insolvente Bank prüfte und stoppte, heftete die „Bild“-Zeitung der KfW die mittlerweile sprichwörtliche Schlagzeile „Deutschlands dümmste Bank“ an.

Milliarden-Gewinn

Doch fuhr sie im Vorjahr erneut ein höheres Konzernergebnis ein als alle anderen deutschen Banken: 2,002 Milliarden Euro, acht Prozent weniger als 2015 (wobei die DZ Bank im Gegensatz zur KfW Steuern zahlen muss, sonst läge sie vorn). Verdient wird das Geld über die Zinsspanne (die KfW kann sich zu Negativzinsen bis zu minus 1,0 Prozent refinanzieren) und bei den Auslandstöchtern. „Im Inland ist Gewinnerzielungsabsicht kein Thema“, so Loewen. Die Bank profitierte von niedrigen Kreditausfällen (lediglich in der maritimen Industrie war das ein Thema) und Vorfälligkeits-Entschädigungen. Fürs laufende Jahr plant der Vorstand erneut mit weniger Gewinn und einem Gesamtgeschäft von 75,5 (Vorjahr 81) Milliarden Euro – und dürfte die Prognose wie in den Vorjahren verfehlen: Das erste Quartal lag abermals deutlich über Plan, im Bereich Bauen und Sanieren beispielsweise um 30 Prozent.

Auf Wunsch der Bundesregierung soll die KfW ab Mitte des Jahres wieder jungen Unternehmen Beteiligungskapital zur Verfügung stellen. „Deutschland hinkt hier substanziell hinter den USA her“, meinte Bräunig. Bisher flossen jährlich 80 bis 100 Millionen in Wagniskapital und High-Tech-Gründerfonds: „Der Markt ist für eine Verdopplung aufnahmefähig – das ist das Mindeste, was wir auf die Straße bringen wollen“, sagte Bräunig.