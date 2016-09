Die „Finanzkrise“ der Autobranche?

Vertrauensschwund, fehlende Kontrollen, eine Branche unter Generalverdacht – vieles an der Abgas-Affäre erinnert an die Finanzkrise 2008. Spätestens seit Tests des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ist klar, dass das Problem nicht auf Volkswagen begrenzt ist.

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hatte in einer ersten Bilanz nach dem Bekanntwerden des Betrugs bei VW 2015 einen Vergleich gezogen: „Wir erleben – wie in der Finanzkrise –, dass ein Vorfall systemische Krisenqualität erlangt hat.“ Auch heute sagt er: „Mit dem Wissen von vor einem Jahr würde ich diese Bedenken wieder äußern.“ Aber ähnelt „Dieselgate“ wirklich der großen Finanzkrise vor acht Jahren? Ein Faktencheck:

Das Vertrauen in die

Autobranche ist nachhaltig erschüttert.

Zwar wurde bislang nur Volkswagen eine vorsätzliche Verfälschung von Abgaswerten nachgewiesen. Doch nach und nach geraten auch Messungen anderer Autohersteller ins Zwielicht. Mitsubishi hat eingeräumt, Reifen bei Verbrauchstests manipuliert zu haben. Auch bei Fiat wird über mögliche gesetzeswidrige Abschalteinrichtungen diskutiert. Das strahlt auf die ganze Branche aus: In einer Umfrage des Verbands der Kommunikationsagenturen GPRA rutschten die Autobauer im Mai in puncto Vertrauen von Platz 4 auf Platz 13 von 15 Branchen ab.

Schlechter waren nur Finanzen und Energie. In den Verkäufen schlägt sich das aber bisher kaum nieder. Im ersten Halbjahr wuchsen die Zulassungen von Dieseln und Benzinern in Deutschland. Im Ferienmonat Juli gab es einen Dämpfer, im August zog die Nachfrage jedoch an.

In der Finanzkrise gab es zu einigen dieser Punkte Parallelen – die Folgen waren allerdings ungleich dramatischer. Der Vertrauensverlust wurde am Ende so groß, dass die Geldmärkte austrockneten, weil sich Geschäftsbanken untereinander kaum noch etwas liehen. Die Europäische Zentralbank musste mit enormen Liquiditätsspritzen einspringen. Große Teile des Spargeschäfts der Privatkunden liefen normal weiter. Aber die Krise habe „dazu geführt, dass viele Menschen Finanzwirtschaft und Banken in toto als dubiosen Bereich ansehen“, erklärt Hüther.

Kontrollmechanismen fehlten oder wurden umgangen.

Die Abgaswerte jedes neuen Automodells werden überprüft – jedoch nach Regeln, die mittlerweile 30 Jahre alt sind. Realistischere Tests, die nicht im Labor, sondern auf der Straße stattfinden, wird es in der EU erst ab 2017 geben. Nicht nur Umweltorganisationen stellen deshalb auch unabhängig von Manipulationsfällen diese Prüfmechanismen infrage. Auch Prüfinstitute wie die Dekra fordern inzwischen Reformen. Nicht zuletzt der im April vorgelegte Bericht des KBA zeigte, wie hoch die Abweichungen bei einzelnen Automodellen waren.

Ein Renault Kadjar etwa lag bei Stickoxid-Messungen auf der Straße zehnfach über dem erlaubten Wert von 80 Milligramm je Kilometer. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt kritisierte: Viele Hersteller seien in ihrer Interpretation der EU-Richtlinie, die in bestimmten Situationen ein Herunterregeln der Schadstoff-Reduzierung erlaubt, sehr weit gegangen. Brüssel müsse diesen Passus verschärfen.

Die Finanzkrise hatte ihre Wurzel im auf Pump gebauten US-Immobilienmarkt. Kaum abgesicherte Kredite („Subprime“) wurden gebündelt und als komplizierte Wertpapiere verkauft. Obwohl selbst Profis einräumten, nicht jedes dieser Konstrukte zu durchschauen, mischten fast alle Banken mit. Kontrollen fehlten. Im März 2011 warnte Kanzlerin Angela Merkel die Branche: Sie habe die „herzliche Bitte, das Katz-und-Maus-Spiel nicht zu weit zu treiben.“ Mit einer Reihe strengerer Regeln verordnete die Politik den Banken nach der Krise mehr Transparenz. So wurden Eigenkapital-Vorgaben erhöht, um Schieflagen zu verhindern, und Beratungsprotokolle eingeführt.

Eine denkbare Verbindung sieht IW-Chef Hüther hier allerdings nur zwischen den Manipulationen des Interbanken-Zinses Libor und der Abgasnachbereitung bei Volkswagen. „Bei klarer Sicht ist erkennbar: Es handelt sich in beiden Fällen um einen Rechtsverstoß, der auch geahndet werden muss“, sagt er. „Es muss irgendwie Signale eines unbestimmten Einverständnisses gegeben haben.“ Dies habe nicht mit mangelnder Kontrolle zu tun, sondern mit „mangelnder Steuerung“.

Pleiten der betroffenen Firmen könnten dramatische Folgen haben.

Die „Subprime“-Blase platzte und gipfelte im Niedergang der US-Investmentbank Lehman Brothers, der die Finanzmärkte erschütterte. „Das war wie ein Griff in die Steckdose“, sagt Bankenprofessor Hans-Peter Burghof. Die Märkte stürzten global ab, auch andere Institute kamen ins Straucheln. Staaten stützten Banken mit Milliarden an Steuergeldern. Allein in der EU wurden die Banken in den Jahren 2008 bis 2011 mit 3,2 Billionen Euro versorgt – in Form von Garantien oder zusätzlichem Eigenkapital, wie das IW Köln errechnete. Die Folgen reichten weit von der Finanz- in die Realwirtschaft hinein. Auch die Autobauer gerieten in die Bredouille, weil die Krise Käufer verunsicherte und diese ihr Geld lieber zusammenhielten. Der deutsche Staat half mit der Abwrackprämie.

Von solchen dramatischen Konsequenzen wenigstens ist die Autobranche derzeit weit entfernt. Zwar war auch im Herbst 2015 die Unsicherheit unter den Herstellern hoch. Die VW-Aktie sackte ab und zog andere Autotitel mit sich. Die Sorge: Wankt einer der großen Anbieter, ist Deutschlands Kernbranche samt Zulieferern mit 800 000 Beschäftigten in Gefahr. Doch das sehen Experten heute nicht mehr.

„Die Abgaskrise hat sicherlich nicht die Tragweite wie die Finanzkrise bei den Großbanken“, sagt Sascha Haghani von Roland Berger. „Ich glaube nicht, dass die Autobranche kollabieren oder überhaupt ein Autohersteller pleite gehen wird.“ Verbraucher kauften weiter. Hüther spricht ein Jahr nach Beginn des Abgas-Skandals zwar von einem „Flimmern in der Herzkammer“ der deutschen Wirtschaft: „Die systemische Qualität ist allerdings nicht eingetreten.“